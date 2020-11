Johan Carlson: Regioner höll emot testning

Utebliven testning bidrog till smittspridningen på äldreboenden i Stockholm i våras, med tusentals döda som följd. Det säger socialminister Lena Hallengren (S) till SVT:s Uppdrag granskning.

När spridningen av coronaviruset tog fart i våras slog smittan hårt mot äldreomsorgen, då särskilt på äldreboendena i Region Stockholm. Men trots att uppmaningen var att testa så mycket som möjligt, uteblev testningen alldeles för länge.

Det säger socialminister Lena Hallengren (S) till SVT:s Uppdrag Granskning.

– Det fanns ju ett skäl till att man fick spridning på många äldreboenden, till exempel i Stockholm, när man inte testade dem som man borde testa, säger hon till programmet.

Region Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M) är förvånad över ministerns uttalande.

– Vi arbetade stenhårt med att testa det som var vårt ansvar och vi arbetade stenhårt med att bygga ut sjukvården, fixa skyddsutrustning, fixa läkemedel. Kort sagt: regionen var inte arbetslös under våren, om vi uttrycker oss försiktigt. Personalen jobbade dygnet runt, säger hon till SVT.

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar dock att långt under hälften av analyskapaciteten utnyttjades vecka efter vecka under våren 2020. Först flera månader senare nåddes regeringens mål om 100 000 tester i veckan. Under tiden fortsatte de gamla att dö av viruset.

– Det fanns pengar, det fanns en strategi, det fanns analyskapacitet – det fanns också 21 regioner med varsitt smittskydd som arbetade väldigt aktivt. Varför de inte tog sin del av testningen tycker jag är svårt att svara på, säger socialminister Lena Hallengren.

Folkhälsomyndigheten menar att den tryckte på vikten av att testa så mycket som möjligt kring sjukvården och äldreomsorgen.

– Problemet var att vissa regioner mer aktivt höll emot och att förhandlingarna om pengarna tog lång tid, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Han förklarar den uteblivna testningen med hur det svenska sjukvårdssystemet är uppbyggt:

”Att detta tagit lång tid får nog i huvudsak tillskrivas det splittrade system, med 21 självstyrande regioner, som vi arbetar med i Sverige”, skriver han i ett mejl till SVT.