Minnesord om Per Brugge

Som tidigare meddelats har vår ledare, kollega, inspiratör och framför allt vän Per Brugge, Dalby, gått ur tiden den 24 oktober, 81 år gammal.

Vi som haft förmånen att verka nära och tillsammans med Per saknar självklart vår nestor, men ser samtidigt att Per lever vidare för alltid. Hemma i trädgården på Bruggehus i Dalby står statyn "den röda tråden" som en påminnelse om Pers många intresseområden. För oss handlar det mycket om kommunikation, information, utbildning, dokumentär och bildning. Per brann för dessa frågor under många sekler och var hela tiden i framkanten.