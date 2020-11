AI-partiet låter Malmöungdomar skapa den perfekta politiska ledaren

AI-partiet flyttar in på Malmö stadsteater för att, med hjälp av stadens skolelever, skapa en den perfekta ledaren. Men den är inte en människa utan en artificiell intelligens – fri från mänskliga lögner, maktmissbruk och korruption.

– Publiken får rösta om de helst vill ha AI eller Trump som ledare. Hittills har alla svarat AI, säger regissören Stefan Stanišić.

Artificiell intelligens, AI, spelar redan en stor roll i våra liv, förklarar AI-partiets chefsingenjör Gloria från scenen. Botar, självkörande bilar, den populära appen Tiktok – alla bygger de på AI. Men AI-partiet och Gloria vill gå längre än så.

– Vi försöker skapa en AI som ska agera som den perfekta politikern.

Gloria går snabbt igenom fördelarna: en AI kommer alltid att vara uppdaterad gällande de senaste nyhetshändelserna. Den kommer inte att bli maktgalen, ljuga eller korrumperas. Den är opartisk och behöver aldrig sova.

Det är här publiken kommer in i bilden i scenkonstkompaniet i Bombina Bombasts interaktiva föreställning ”AI-partiet” som har premiär på Malmö stadsteater den 13 november. Genom att utföra olika tester matar publiken den fiktiva AI:n med data – och skapar själva sin framtida ledare. Hur samarbetar människor? Hur reagerar de när de blir glada, ledsna eller rädda? Vilka visioner har de och hur styrs deras moral?

– Argumentet partiet för fram är att AI:n inte har de mänskliga felen och bristerna, säger dramapedagogen Anders Andersson som spelar sig själv i föreställningen.

Efter introduktionen delas publiken upp i mindre grupper och får utföra olika tester som ska lära AI:n att bli den bästa möjliga ledaren. Med hjälp av en app i telefonen får publiken svara på olika frågor. Vad ska botas först: cancer eller corona? Vad skulle du ge upp för att rädda klimatet?

– Det här är den första pjäsen jag känner till där publiken uppmanas att ta med sig sin mobil in – och att den ska vara på under föreställningen, säger Anders Andersson.

I ett rum loggar AI:n mänskliga reaktioner genom att publiken får ta del av korta snuttar från filmer i olika genrer. Ett annat rum fungerar som ett escape room med pussel som ska lösas genom samarbete.

– Den största skillnaden när vi testat det rummet på vuxna jämfört med ungdomar är att de vuxna är mycket långsammare, säger manusförfattaren Emma Bexell.

Idén till föreställningen ”AI-partiet” föddes hos Bombina Bombast redan för fem år sedan, samtidigt som den digitala assistenten Siri blev allt smartare och den första Barbiedockan med artificiell intelligens släpptes på marknaden. Sedan dess har de sakta men säkert byggt vidare på sin idé.

– För två år sedan var en interaktiv föreställning den bästa idén vi kunde tänka oss. För två månader sedan var det plötsligt värsta, säger Stefan Stanišic.

”AI-partiet” spelas för skolklasser under hösten. Redan innan coronapandemin kom till Sverige var det bestämt att föreställningen skulle spelas för enbart en klass i taget. Men att utföra en interaktiv föreställning mitt under en pandemi är ändå inte det enklaste. De offentliga föreställningarna tar inte emot mer än 16 besökare och all rekvisita som publiken använder i testerna spritas mellan föreställningarna.

Tanken med föreställningen är inte att skapa en ensidig mörk dystopi kring artificiell intelligens – utan att också att visa på de möjligheter tekniken innebär.

– Många ungdomar har fina tankar om vad man kan ha AI till i framtiden: kanske behöver man aldrig vara ensam igen. En AI kan vara någon som alltid är där, säger Anders Andersson.

– Det finns så många dystopiska filmer om AI idag. Om vår AI skulle se alla Hollywoodfilmer skulle den tro att vi hatar den. Men om vi kan påverka tekniken själva, vad kan vi då göra med den? Ska vi tjäna pengar eller ska vi skapa ett bättre samhälle? frågar Emma Bexell.