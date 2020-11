Antalet arbetslösa i USA sjönk förra veckan

Antalet nyinskrivna arbetslösa i USA sjönk till 709 000 förra veckan, ned från 757 000 veckan före, enligt USA:s arbetsmarknadsdepartement.

Nedgången var större än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med 735 000 nyinskrivna arbetslösa i USA förra veckan.

Nivån kan jämföras med nästan sju miljoner nyinskrivna arbetslösa under den värsta veckan i coronakrisen under mars månad i år. Men det är samtidigt långt kvar ned till nivåerna av nyinskrivna arbetslösa per vecka som var normalt före coronakrisen, som brukade ligga på drygt 200 000 personer.