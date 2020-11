Vintagebutiken Beyond Retro öppnar på Triangeln

Efter sex år på Mitt Möllan väljer nu den europeiska vintagekedjan Beyond Retro att öppna ännu en butik i Malmö. Nästa vecka öppnar en så kallad fullprisbutik på Triangeln.

Beyond Retro uppstod som en vintagebutik i östra London 2002 och sedan dess har de vuxit och öppnat fler butiker i London, Bristol och Brighton. 2005 tog man steget över till Sverige och öppnade en butik i Stockholm och sedan en i Göteborg 2009. I alla dessa butiker satsar man på speciellt utvalda begagnade klädesplagg, skor och accessoarer.

2014 öppnade man även i Malmö, men då blev det en så kallad lågpris-outlet på Mitt Möllan. Nu står det klart att Beyond Retro även väljer att satsa på en vanlig ”fullprisbutik” i Malmö.

– Mottagandet av vår första butik i Malmö har varit magiskt och efter sex år i staden ser vi nu potential för en fullprisbutik. Det ger oss möjlighet att erbjuda malmöiterna ett bredare och ännu mer kurerat utbud av prisvärd vintage, säger Louise Sundell, etableringsansvarig på Beyond Retro, i ett pressmeddelande.

Den 20 november öppnar Beyond Retro i Triangeln. De flyttar in i 265 kvadratmeter på andra plan i hörnan ut mot Citytunnelstationen i en tidigare heminredningsbutik.

– Vi har Stadsmissionen sedan tidigare i huset och vi ser Beyond Retro som ett bra komplement i det segmentet. Triangeln ligger ju mittemellan Davidshall med lite mer hipsterbutiker och det mångkulturella Möllan så vi tycker Beyond Retro passar in bra hos oss. Vi har haft ögonen på dem ett tag, säger Triangelns centrumchef Robert Felczak till Dygnet Runt.