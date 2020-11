Herman Silow fick lämna ”Idol”

Herman Silow kritiserades av juryn för sitt låtval och fick till slut också lägst antal röster i kvällens ”Idol”. – Jag känner mig väldigt nöjd, sade han när det stod klart att han fick lämna programmet.

Herman Silow hade inför kvällens fredagsfinal hängt löst två veckor i rad. När han denna vecka valde att sjunga Edith Piafs ”La vie en rose” från 1947 ställde sig delar av juryn kritiska till låtvalet.

– Ville du göra detta som en sista grej innan du lämnar tävlingen? undrade Nikki Amini.

– Nej, jag kommer att vara den artist jag är och göra det jag tycker om, svarade Herman Silow.

Silow fick sedan tillsammans Simon Karlsson lägst antal röster och den här gången lyckades han inte hålla sig kvar i programmet.

Veckans tema var ”Powerkvinnor”. Stack ut gjorde bland andra Nova Luther, som hyllades stort av juryn för sin framförande av Bishop Biggs ”River”.

Paulina Pancenkov, som sjöng ”Nobody’s perfect” av Jessie J, och Caspar Camitz, som bjöd på Roberta Flacks ”Killing me softly”, fick också fina lovord från juryn.

De sex idolerna hade också parats ihop för duettsång. Herman Silow och Paulina Pancenkov sjöng ”If the world was ending” av JP Saxe och Julia Michaels. Nadja Holm och Simon Karlsson tog sig an ”Rewrite the stars” av James Arthur och Anne-Marie.

Även här imponerade Nova Luther och Caspar Camitz på juryn. Duon sjöng ”I knew you were waiting (for me)” av George Michael och Aretha Franklin.

– Ni lyfte ju taket här – det finns inget tak kvar förresten, sade jurymedlemmen Anders Bagge.

Nästa fredag kliver de tävlande in i kvartsfinalen av ”Idol” – och då utan Herman Silow.

– Jag känner mig väldigt nöjd, jag känner mig glad, sade Silow och lade till att han kommer att sakna sina medtävlande.

Trots att Nikki Amini var hård mot Silow efter dennes framförande mjuknande jurymedlemmen när det stod klart att Silow fick lämna programmet.

– Herman jag kommer sakna dig, sade Nikki Amini.