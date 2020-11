Strax innan midnatt, natten mot lördag, anmäldes en man försvunnen. Han ska ha försvunnit från sitt boende på Humlegatan vid 22-tiden på fredagskvällen.

Polisen genomför just nu en sökinsats efter mannen och vädjar till allmänheten om hjälp. Enligt signalement är mannen 177 centimeter lång, har snaggat grått hår samt bär glasögon. Han ska troligtvis vara klädd i en luvjacka. Mannen kan uppträda förvirrat.

– Vi söker just nu efter mannen och kallar in fler resurser för att kunna söka efter mannen under morgonen, säger vakthavande befäl Tommy Bengtsson.

Har du sett mannen eller har tips, kontakta polisen på 114 14.