Rossellini om svenska priset: Är jag döende?

Hon får Stockholms filmfestivals stora hederspris för sin livsgärning. Men att tilldelas den sortens pris medan man fortfarande är mycket aktiv känns lite tveeggat, menar Isabella Rossellini.

– Å ena sidan kommer tanken ”hmmm, är jag döende, innebär det att allt är slut?”. Å andra sidan är priser ett trevligt sätt att kommunicera med publiken. Priser och festivaler väcker nyfikenhet kring äldre filmer och insikten om att allt inte är konsumism.

När TT Zoom-intervjuar Isabella Rossellini befinner hon sig i sitt hem ungefär tio mil från New York. Här har hon tillbringat tiden under pandemin med att bland annat göra små filmer och uppläsningar med hjälp av kommunikationstjänsten på nätet. Bakom sig under samtalet har hon ett svart draperi – det har varit fonden när hon har gjort dockteater.

– Vi bor ju på landet, så vi har kunnat gå ut. Det har varit tuffast för mitt barnbarn. Han är 2,5 och har inte fått gå till förskolan. Hans barnflicka blev smittad, vi drabbades alla av panik, men ingen av oss smittades. Och nu är hon frisk och har antikroppar.

Hon skulle egentligen ha varit i Stockholm nu för att ta emot sin bronshäst. Men att resa är ju omöjligt – däremot fick bronshästen resa till USA och Rossellini visar stolt upp den.

– Den är oerhört tung. Jag orkar knappt lyfta den.

För henne är priset en påminnelse till biopubliken om de filmer hon har gjort, men också om de filmer som hennes mor och far gjorde.

– Det får folk att bli nyfikna. Jag har själv en liten biograf här ute, som visar art movies, och det finns också en aktiv liten teater. Jag föreslog i somras att man skulle ordna en drive in-bio här, det skulle vara säkert från smitta och jag sa att det skulle bli ett bra tillfälle att visa musikaler och stumfilmer och man skulle kunna hyra en pianist som spelade till dem.

– Då var det någon som sade ”en underbar idé, vi kan visa gamla filmer som till exempel 'Titanic'”, säger Rossellini och brister ut i gapskratt. Hon hade mer tänkt sig Georges Meliés och Buster Keaton.

Isabella Rossellini är fortfarande mycket aktiv som skådespelare. Hon var nyligen i Boston för att spela in en pilot till en förhoppningsvis kommande HBO-serie om kändiskocken Julia Child. Rossellini ska spela Childs franska väninna.

– Tänk att få göra en tv-serie som inte handlar om droger eller våld, utan som är karaktärsdriven. Det vore kul om serien blir av. Vi får veta det inom några månader.

Vilken är favoritfilmen av dem hon själv har gjort? Svaret kommer snabbt: ”Blue velvet”.

– Den handlade om misshandlade och torterade kvinnor, men det sades inte mycket om det när den kom. Det var en så komplicerad och tvetydig person som jag spelade.

Hon försöker besöka Sverige åtminstone en gång varje sommar – då är det ön Dannholmen utanför Fjällbacka som gäller. Hennes bror Roberto är i Sverige månadsvis varje år, men har hyrt ett hus i Fjällbacka.

– Det kan vara farligt att vara på ön på vintern. Om det händer något är det svårt för polisen att komma dit.