Avslutningen viktig – för Champions League nästa år

FC Rosengård satsar på en stark avslutning av allsvenskan hemma mot Växjö. Oavgjort räcker för att bli tvåa i tabellen bakom redan klara mästarna Göteborg.

Rosengård har två poäng och 24 plusmål till Kristianstad som är trea och som även ska ut i Europaspel. Och det är av stor betydelse med tanke på Champions League-spelet nästa höst att ta andraplatsen.

– Skillnaden mellan att komma tvåa eller trea är i vilken kvalrunda man går in, säger Rosengårds tränare Jonas Eidevall.

– Som trea går man in i kvalrunda 1 som är en miniturnering med fyra lag och enkelmöten där vinnaren går till runda 2. Tvåan i serien går direkt in i kvalrunda 2, ett dubbelmöte där vinnaren går in i gruppspelet.

Där är säsongens Champions League för tillfället. Som mästare får Rosengård sitt decembermotstånd vid lottningen den 24 november. Då är det 32 lag kvar i den påbörjade turneringen.

– Växjö är något av höstens lag så vi tar oss an den här uppgiften med stor ödmjukhet. Växjö är ett solitt lag defensivt. Så det är viktigt att vi avslutar med en bra prestation. Det är fortfarande en del kvar av allsvenskan innan vi kan lägga den bakom oss, säger Jonas Eidevall.

Truppen till söndagens avslutning är densamma som mot Piteå förra helgen.

– Samma status, där är inget nytt.

Kristianstad avslutar hemma mot fyran Linköping.