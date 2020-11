Kolesterolsänkare ger inbillade biverkningar

Biverkningar från kolesterolsänkande statiner är till stor inbillade, enligt en ny studie.

Patienter som inte vet i fall de behandlas med statiner eller sockerpiller rapporterar till 90 procent samma typ av biverkningar. Det framgår av en ny studie som publiceras i The New England Journal of Medicine.

”Vår studie tyder på att de rapporterade biverkningarna inte orsakas av statinerna, utan är en effekt av att ta en tablett. Några av biverkningarna kan även vara normal smärta och värk som hör till åldrandet”, säger hjärtläkaren James Howard vid Imperial College London i ett pressmeddelande.

Detta kallas för noceboeffekt, motsatsen till den kanske mer kända placeboeffekten då folk känner sig friskare trots att de inte får något verkningsfullt preparat.

Studien omfattade 60 patienter i åldrarna 37–79 år som tidigare avbrutit en statinbehandling. Under ett års tid fick deltagarna i olika omgångar omärkta och identiska pillerburkar med antingen statiner eller piller utan verksam substans. Det ingick även en period med tomma burkar, då patienterna med säkerhet visste att det inte skedde någon medicinering.

Deltagarna rapporterade löpande sina symtom och biverkningar på en skala från 1 till 100, där 100 var värsta tänkbara biverkningar.

Under perioden utan piller var den genomsnittliga biverkningspoängen 8. Under perioderna med statiner och sockerpiller ökade den till 16,3 respektive 15,4.

”Statiner spelar en viktig roll för att sänka kolesterolhalten och minska risken för allvarliga kärlsjukdomar. Trots det avbryter många patienter sin behandling på grund av upplevda biverkningar. Vår studie kan hjälpa läkare att hantera patienternas förväntningar på statinerna, och förklara att en stor del av biverkningarna kan bero på den här noceboeffekten”, säger James Howard.