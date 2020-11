R’n’b-stjärnan sjuk i corona – kämpar för sitt liv

Den amerikanske r'n'b-stjärnan Jeremih kämpar för sitt liv efter att ha insjuknat i covid-19, skriver TMZ

Enligt nöjessajten vårdas han i respirator på sjukhus efter att hans tillstånd nyligen försämrats.

Flera andra artister som 50 Cent och Chance the Rapper har gått ut på sociala medier för att uppmana sina följare att be för artisten.

”Be för min kompis Jeremih. Det går inte bra för honom. Den här covid-skiten är på riktigt”, skriver 50 Cent på Twitter och tillägger att Jeremih är inlagd på en intensivvårdsavdelning i sin hemstad Chicago.

33-årige Jeremih debuterade 2009 och han ligger bakom hitlåtar som ”Down on me”, ”Don't tell' em” och ”Birthday sex”. Han har även samarbetat med artister som Kanye West and Nicki Minaj.