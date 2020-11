Kalla på bättringsvägen – Svensson isolerad

Charlotte Kalla är inte symptomfri, men den svenska längdstjärnan närmar sig tillfrisknande efter att ha smittas av covid-19. – Hon är på bättringsvägen, säger landslagsläkaren Per ”Pliggen” Andersson. Samtidigt har Oskar Svensson isolerat sig då han känt sig krasslig.

Förra måndagen fick Charlotte Kalla förkylningssymptom i form av huvudvärk och lätt feber och isolerades i stället för att samlas med övriga landslagsåkare i Bruksvallarna inför den här veckans Sverigepremiär. Efter testtagning visade det sig att 33-åringen hade smittats av coronaviruset.

Hon är fortfarande inte helt frisk, men är åtminstone feberfri nu.

– Charlotte är på bättringsvägen, hon har haft milda symptom. Vi ser ett positivt förlopp för Charlotte. Vi hörs dagligen och stämmer av läget. Men just nu ser det positivt ut för henne, säger landslagsläkaren Per Andersson under måndagens upptaktsträff med Svenska skidförbundet.

Sverigepremiären i Bruksvallarna hålls nu i helgen, men det lär vara uteslutet för 33-åringen att tävla där. Det är överlag svårt att veta när hon kan börja träna igen, säger Per Andersson.

– Först och främst ska Charlotte bli helt symptomfri. Sedan är den stora medicinska utmaningen det här vi kallar för ”return to play”, när ska man komma tillbaka i träning och hur ser det ut? Det beror helt på hur länge hon har symptom och graden av symptom. Vi har lite olika protokoll beroende på hur det ser ut.

Ytterligare landslagsåkare riskerar att missa premiären. Till att börja med har Oskar Svensson lämnat Bruksvallarna för att åka hem till Östersund efter att ha känt sig krasslig.

– Jag hoppas kunna tävla i helgen. Jag känner mig bättre i dag och kommer åka in och göra ett coronatest. Men så länge det är grönt kommer jag att köra, säger Svensson.

Även Viktor Thorn är ett osäkert kort. Förra sommaren tvingades han till en ryggoperation och nu har han nya problem med baksidan, vilket gjort att han precis som Svensson åkt hem från Bruksvallarna. Han låter tveksam till att tävla i helgen.

– Jag ska ta mig en funderare och se vad som är bäst. Man får tänka att säsongen är lång och Bruksvallarna är inte VM, det kommer större lopp framöver. Det viktigaste för mig är att få ordning på ryggen. Ska jag köra så ska ryggen vara hundra procent, säger Thorn.