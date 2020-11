Laibach återvänder till Sverige

De har framträtt i Nordkorea och gjort säregna tolkningar av låtarna till musikalen ”Sound of music”. Nästa år släpper det slovenska bandet Laibach ett nytt album, även denna gång med musik skapad för en musikal. ”Wir sind das Volk” utgår från texter av den tyske författaren Heiner Müller.

Laibach tar med sig några av låtarna på turné nästa år. Ett av stoppen på turnén ”Love is still alive” görs i Göteborg under hösten. Den 1 oktober spelar bandet på Brewhouse i staden.

”Love is still alive” är också titeln på en av Laibachs låtar, skapad för scifikomedin ”Iron sky – the coming race”, som handlar om hur en liten grupp människor överlever jordens undergång och försöker ta sig till planeten Mars.