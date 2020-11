Åtta svenskor i slalompremiären

Åtta svenskor får chansen i slalompremiären i Levi i helgen.

På grund av covid-19-pandemin kör alpindamerna två slalomtävlingar i den finländska skidorten på lördag respektive söndag, medan herrarnas slalompremiär inte blir av förrän i Alta Badia om en månad.

”Vi har kunnat förbereda oss på ett bra sätt under hela försäsongen. Åkarna har följt den plan som vi har satt upp och nu under senare delen av försäsongen har vi varit i Sverige och kunnat träna under mycket bra förhållanden”, säger landslagets damchef Christian Thoma i ett pressmeddelande.

Bland de väntade namnen i truppen finns Anna Swenn-Larsson och Emelie Wikström. Dessutom gör Charlotta Säfvenberg comeback efter sin knäskada.

”Vi har tränat på utmanande underlag och Anna åker riktigt bra. Tycker att Emelie blivit allt bättre och tagit för sig på ett bra sätt även när förhållandena inte är enkla. Charlotta kommer tillbaka efter en skada och har missat en hel del skidåkning, men hon har kommit tillbaka starkt”, säger Christian Thoma.