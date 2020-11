Virtuell popgrupp tar sig ur spelvärld

Fakta

Den virtuella k-popgruppen K/DA består av fyra hjältar från spelet "League of legends", Kai’Sa, Ahri, Akali och Evelynn. På senare tid har Seraphine medverkat. Sånginsatserna har bland andra amerikanska Madison Beer och Jaira Burns, liksom sydkoreanska Miyeon och Soyeon och kinesiska Lexie Liu, stått för.

K/DA:s första singel "Pop/Stars" släpptes 2018, och på ep:n "All out" som släpptes i början av november, finns singlarna "The baddest" och "More".

Titeln K/DA är ett statistiskt mått för att visa hur du presterat i spelet (kills, deaths, assists).