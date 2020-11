Damberg i möte med polis efter granatattacken

Flera attacker som misstänks vara riktade mot polisen har inträffat på kort tid i Sverige, och på onsdagen mötte inrikesminister Mikael Damberg (S) två polisregioner för att diskutera hotbilden. – Jag ville markera samhällets fulla stöd för polisens offensiva arbete mot gängkriminaliteten, säger Damberg.

I Uppsala en handgranat som detonerar i ett trapphus där en polis bor. I Märsta skottlossning mot ett trygghetscenter, sönderskurna däck på polisbilar och demolerade ambulanser. På kort tid har flera händelser som misstänks vara reaktioner mot polisens arbete mot gängkriminella uppmärksammats.

– Om det är riktat mot polisen är det ett fruktansvärt angrepp inte bara mot polisen utan mot hela rättssamhället och vår demokrati, säger Damberg om helgens detonation.

På onsdagen hade han digitala möten med representanter för polisregion Mitt och Stockholm.

Två män som tidigare anhållits misstänkta för bland annat mordförsök efter explosionen i Uppsala släpptes på fri fot på onsdagen.

– Nu ökar vi trycket ännu mer med hela region Mitt och även Stockholm som bidrar med resurser till området runt Gottsunda och mot vissa kriminella individer i Uppsala som vi tror kan vara en del av det här eventuella angreppet, säger kriminalkommissarie Gunnar Appelgren från region Mitt efter mötet.

Polisregionen har arbetat särskilt aktivt mot gängkriminella under 2020 och spärrat in alla förutom en av ett tiotal så kallade a-aktörer (personer som är särskilt intressanta i de kriminella miljöerna ) som man siktat in sig på. Men man hade inte märkt av ökade hot mot polisen, säger Appelgren.

– Vi blir ju förvånade över den här handgranatsattacken, om den nu är riktad mot kollegan, för vi har inte känt av det på det sättet. Vi hade inte väntat något planerat angrepp.

I Märsta hade man däremot räknat med motaktioner, säger Patrick Ungsäter, chef för polisområde Nord i Stockholm och som också deltog vid mötet.

– Vi har tagit enormt mycket vapen, och vi har 318 häktade i hela polisregionen, drygt 100 bara i polisområde Nord.

Runt 100 av de 318 häktade är gängkriminella.

– Vi har haft hårt tryck över tid, sedan är det enskilda händelser som utlöser en kedja av motreaktioner, säger han om attackerna som inträffat i Märsta den senaste tiden.

Mikael Damberg beskriver insatsen i Stockholms polisområde Nord som en ”exempellös offensiv”.

– Man har slagit ut stora delar eller hela nätverk i Rissne, Bro, Rinkeby, och man jobbar väldigt hårt mot Märsta.

Om poliser sedan hotas i sitt jobb måste det tas på fullaste allvar, säger han. Sedan tidigare har regeringen gett polisen i uppdrag att jobba med arbetsmiljöfrågor.

– Nu sker även en utredning om kränkningsersättning, för att kunna höja ersättningen för poliser som kränks. Vi har även ändrat regler för tjänstekort, så man inte alltid behöver visa hela sitt namn.

Han nämner även den nya lagen om blåljussabotage.

Patrick Ungsäter säger att många inom organisationen upplever att påverkansförsök mot polisen har ökat.

– Och man kan se att det finns en risk att det påverkar oss i vår förmåga, vilket är en förtroendefråga gentemot medborgarna. De måste vara säkra på att polisen vågar agera, så det jobbar vi väldigt mycket med, både förebyggande men också när saker inträffat.