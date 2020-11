Hockeychef anklagas för dödsmisshandel

Ordföranden i Belarus ishockeyförbund Dmitrij Baskov anklagas för att ha medverkat i en dödsmisshandel av en regimkritiker. Samtidigt tvekar Tjeckien om att ställa upp ifall ishockey-VM avgörs i Belarus i vår.

Nästa års ishockey-VM i Minsk och Riga är redan kraftigt ifrågasatt och det Internationella ishockeyförbundet, IIHF, samlades i dag för ett tvådagarsmöte där ett beslut om mästerskapet väntas under torsdagen.

Lettland har redan protesterat och vill inte arrangera VM tillsammans med Belarus efter de våldsamheter som president Alexandr Lukasjenkos regim använt mot fredliga demonstranter sedan det ifrågasatta presidentvalet i augusti.

Nu kommer uppgifter om att Belarus hockeyordförande Dmitrij Baskov medverkat i en dödsmisshandel mot en demonstrant, skriver sajten Inside the games som bevakar OS-rörelsen och dess idrotter. Uppgifterna väcker ytterligare frågetecken kring Belarus som arrangör.

Den lettiska nyhetsbyrån Leta skriver att Raman Bandarenka dog på sjukhus den 12 november efter flera timmars operation. Även den före detta världsmästaren i kickboxning, Dmitrij Sjakuta, anklagas för inblandning i dödsmisshandeln.

I måndags offentliggjorde Lettlands utrikesminister Edgars Rinkevics på Twitter att Baskov och Sjakuta har bannlysts från att resa in i Lettland. Rinkevics skrev bland annat:

”Tillsammans med Litauen och Estland kommer vi inom kort att svartlista fler som med våld undertrycker de fredliga protesterna i Belarus”, skrev Rinkevics som också kommenterade bannlysningen av Baskov med:

”En sådan hockey behöver vi inte!”.

Samtidigt säger Tjeckiens hockeyordförande Tomas Kral i en intervju med tjeckisk tv att han tvekar kring VM. Precis som Sverige ska Tjeckien spela i den grupp som avgörs i belarusiska huvudstaden Minsk.

– Om VM äger rum betyder det inte att alla lag kommer att åka dit. Vi vet inte hur det kommer att se ut där. Personligen vet jag inte om jag skickar spelare till Belarus. Förmodligen inte, säger han.

Det Internationella ishockeyförbundet upprättade tidigare under hösten en expertgrupp som skulle undersöka möjligheten att genomföra VM som planerat. De ska lämna sin rapport under dagen och IIHF:s styrelse väntas ta beslut under morgondagen.