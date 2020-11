BBC spelar omgjord version av Pogues jullåt

Radiokanalen BBC Radio 1 har beslutat att, i stället för originalet, spela en omarbetad version av The Pogues och Kirsty MacColls klassiska jullåt ”Fairytale of New York”. Efter flera års diskussion om användandet av ordet ”faggot”, ett nedsättande ord för homosexuella män, och även tillmälet ”slut” (”slampa”) i låttexten har nu kanalen beslutat att testa att spela en version där orden inte finns med.

Däremot kommer grannkanalen BBC Radio 2 att kunna fortsätta spela originalversionen, om deras programledare tycker den passar in i låtlistorna.

”Vi vet att låten anses vara en julklassiker och vi kommer fortsätta att spela den i år. Våra radiokanaler får välja den version av låten som de tycker är mest relevant för respektive publik”, skriver BBC i ett uttalande

Kanalen Radio 1 har ett tilltal som riktar sig till en ung publik medan Radio 2 har en äldre lyssnarskara. Den omgjorda versionen har, inspelad på nytt av sångaren Shane McGowan, har i stället textraden ”you're cheap and you're haggard”.