Höstens tunga virusbeslut

Fakta

Sedan det första fallet konstaterades i Sverige den 31 januari har smittan först ökat lavinartat under våren, för att sedan avta under sommaren. Under april, som var den värsta månaden, avled 2 544 personer, som mest 115 personer på en enda dag. Under hela juli avled 172 personer med covid-19.

Men sedan september–oktober, ökar både antalet smittade, antalet inlagda på sjukhus och antalet döda. Hittills har totalt över 6 300 personer avlidit med covid-19. Onsdagen den 18 november rapporterades 96 döda med covid-19.

Källa: Folkhälsomyndigheten