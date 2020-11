Den stora frågan är naturligtvis varför världen ser ut som den gör. Men medan vi söker svaren på den finns det ett par mindre, just nu närmast akuta frågor som söker sitt svar. Här en som upptar mig: Hur kan den än så länge anständiga högern i ännu demokratiska länder förmås att hålla gränsen till den oanständiga, radikala? Och vem skulle de anständiga kunna tänkas lyssna på?

Författarens senaste bok ”Demokratins skymning” anbefalles anständig höger för läsning. Jag har blivit stärkt i den uppfattningen när jag sett hur den mottagits av några i den anständiga vänstern, som kulturchefen Karin Pettersson i Aftonbladet (22/10) och kritikern Per Wirtén här på kultursidan (12/10)

Per Wirtén avfärdade Anne Applebaums bok med en elegant axelryckning. Lite kul berättelser om gamla vänner som gått fel i politiken och hamnat, eller placerat sig, utanför de liberala högerkorridorer som Applebaum och hennes man, den forna polska utrikesministern, tycker att man ska stanna kvar i. Tafflig analys i övrigt. Inte helt fel, men nåt skavde alltså, för att tala nysvenska.

möjligen hade blivit ett annat om den här boken hade innehållit den essä som Applebaum publicerade i somras i The Atlantic ( den finns på tidningens hemsida ). Där för hon upp analysen på en högre nivå. Inte för att hon vänder udden mot sin egen liberalism, som Per Wirtén lite fåfängt kräver av henne, utan för att hon där under den tunga rubriken ”Historien kommer att döma medbrottslingarna” flyttar blicken från Trump och Orbán och Kaczyński och i stället riktar den mot de partier de har tagit makten över. Hon tar de båda republikanska senatorerna Mitt Romney och Lindsey Graham i siktet, den förre trogen sina grundläggande ideal och kritiker av Trump, den senare en man som visat upp en mental böjlighet och anpassningsförmåga som för Applebaums tankar till medlöpare såväl i Vichyregimen som i DDR. Hon drar de historiska parallellerna med bildning och skärpa, och för amerikanska läsare måste det vara beska piller. Det borde vara det för somliga här också.