Florence Valentin upprepar sig med flit

Florence Valentin släpper musik för första gången på ett decennium. Med ”Det var en gång” följer Love Antell och kollegorna i sina egna fotspår och inspireras av det förgångna. – Det är svårt att vara ett band som legat i träda i tio år och göra något nytt och förbluffande, säger Antell till TT.

På omslaget till nya albumet ”Det var en gång” syns en arbetare dra en skottkärra framför den berömda ”gropen” efter Klarakvarteren. I bakgrunden skymtar de nybyggda Hötorgsskraporna i Stockholm. Det är tidigt 1960-tal. Sångaren Love Antell förklarar att nostalgin är ständigt närvarande hos honom och de andra i bandet, trots att han själv inte har upplevt rivningen av de anrika kvarteren.

– Det är som att vi som samhälle i dag lever i en nyromantisk era. Mycket av det som finns i mainstreamkulturen är återvunnet av gamla grejer. Vi blandar från olika sekler och epoker och ur det föds något slags kitsch.

Musikaliskt har Florence Valentin, som föddes i Stockholms södra förorter under tidigt 2000-tal, låtit sig inspireras av traditionella metoder för att spela in sin musik. I stället för att spela in varje instrument för sig gick hela bandet in i studion och spelade in ”rakt upp och ned”, som de själva beskriver det, med blås och stråkar pålagda efteråt.

– Vi har inga ambitioner att bli spelade på radio, den enda ambitionen var att göra ett album på klassiskt vis. Nostalgi anses vara någonting fult, men vi håller ändå på med det lite till mans allihop. Det hänger säkert ihop med att vi lever i en oviss tid och behöver något att hålla fast vid. Samtidigt finns det politiska krafter som spelar på känslor och tankar om det förflutna och ”fornstora dar”, säger Love Antell.

Det politiska har alltid varit närvarande i hans och följaktligen även bandets texter. Att Florence Valentin nu återförenas efter att ha varit åtskilda i tio år öppnar för en del frågor om framtiden. Något som Antell är mån om att förekomma.

– Det kanske finns något visionslöst i att blicka bakåt. Men kommer man med en skiva efter tio år så blir det per automatik sådana frågor och då är det lika bra att göra låtar om det. Jag kan bli väldigt nostalgisk av att gå omkring i Klarakvarteren eller på Södermalm och se tillbaka på tiden då man fick röka inomhus på café. Jag kan få känslan av att det inte ens funnits på riktigt. Och då finns ändå byggnaderna i många fall kvar.

Själv har han lämnat Stockholm för Göteborg. Kanske ett svek i fansens ögon, då många av Florence Valentins och Love Antells egna låtar är intimt förknippade med uppväxten i huvudstaden.

– Jag kommer ju inte att börja sjunga om Andra Långgatan bara för att jag har flyttat till Göteborg. Min tjej är därifrån och vi insåg att om vi ville flytta var det dags innan barnen hunnit bli för stora och inte skulle vilja flytta med. Jag saknar Stockholm enormt mycket, samtidigt är det bara tre timmar bort och när jag kommer hit så uppskattar jag det på ett helt annat vis.

Under intervjun passar han på att ge en känga till Stockholm, där majoriteten av medlemmarna fortfarande bor kvar. Florence Valentin använde under flera år Sankt Erik-symbolen från stadsvapnet som logotyp, men hotades med stämning och tvingades sluta.

– Vi hade sabbat den och gett honom en trasig krona och blåtira. Förra året hörde Stockholms stad av sig och hotade att gå till domstol. Det är så fruktansvärt snålt kan jag tycka. Här har vi representerat Stockholm som en positiv grej i alla dessa år och så får vi skit när vi använder deras fåniga logga. Man kan inte bara krama om den här staden, det finns alltid något att störa sig på.

”Det var en gång” släpps 20 november.