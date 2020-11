Forskare: Kolkraftverk hotar Kinas klimatmål

Kina måste sluta bygga nya kolkraftverk om landet ska nå sitt nyligen satta mål om att bli koldioxidneutralt till 2060, enligt Center for research on energy and clean air (Crea).

Kinas nuvarande planer på att utöka sin kolkraftskapacitet till omkring 1 300 gigawatt bör läggas om så att den i stället minskas till omkring 680 gigawatt till 2030, skriver det Helsingforsbaserade forskningsinstitutet i en rapport.

Crea uppmanar vidare Kina att fördubbla utbyggnaden av vind- och solkraft under de kommande tio åren.

Som en del av målet om att bli koldioxidneutralt till 2060 – som lades fram av president Xi Jinping i ett tal i september inför FN:s generalförsamling – har Kina även lovat att nå en topp i koldioxidutsläpp till 2030.