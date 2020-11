Klas Östergren kan få en August via länk

Kanske avgör berättarglädjen vem som får Augustpriset under pandemin? Både Klas Östergrens och Lydia Sandgrens romaner besjälas av den. På måndag kväll delas priserna ut under ett strömmat evenemang där de nominerade författarna medverkar via länk.

Den aldrig tidigare Augustprisade Klas Östergren framstår som storfavorit med sin tegelstensroman ”Renegater”, den tredje och sista delen i trilogin om Henry Morgan.