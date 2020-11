Swenn-Larsson: ”Det känns för djävligt”

Ett enda covid-fall. Då försvann en femtedel av slalomsäsongen för de svenska landslagsåkarna. – Det känns för djävligt, säger Anna Swenn-Larsson till TT.

Det har hunnit gå ett dygn sedan beskedet kom att hela den svenska truppen portas från helgens slalompremiär i finländska Levi.

Sedan dess har åkarna fått flytta till egna rum och satts i strikt karantän. Hur länge de måste stanna i Finland var på fredagseftermiddagen fortfarande oklart.

– Det är samma för alla i laget. Vi är alla väldigt ledsna, säger Anna Swenn-Larsson besviket.

– Alla vi åkare är ju friska just nu och vi hade gärna tagit ett test i morgon bitti. Är man positiv är det klart att man inte ska köra. Men det känns så hårt att stänga av en hel trupp för ett fall.

Det var när det svenska laget, åtta åkare och ledarstaben, anlände till Levi i tisdags som damchefen Christian Thoma testades positivt för covid-19.

Det ledde till att han direkt isolerades och att landslagschefen Lars Melin, som rest tillsammans med Thoma, lämnade Finland för att sätta sig i karantän på hemmaplan.

Men två dagar senare, på torsdagseftermiddagen, kom beskedet att hela den svenska truppen måste sitta i karantän.

Det innebär att Anna Swenn-Larsson och de andra svenska landslagsåkarna missar två av säsongens totalt nio slalomtävlingar.

– Jag var glad att det var två tävlingar den här helgen. Men nu är det ju det värsta som kunde hända. Det är en femtedel av vår slalomsäsong som bara rycks ifrån en, säger Anna Swenn-Larsson till TT.

– Jag har testat fyra gånger negativt, senast i dag. Det känns djävligt snopet att sitta i karantän helt ensam och känna sig i så bra form och så laddad för att tävla.

Det svenska laget har efter beskedet fått stöttning av bland andra italienskan Federica Brignone, som vann den totala världscupen i fjol.

”Är det här rättvist?”, skriver Brignone på Instagram.

”Vad händer om en person i varje lag testar positivt? Ska ingen alls tävla då?”

Anna Swenn-Larsson är inne på samma spår.

– Det måste bara vara mer klara regler. I fotbollen sätts de som testas positivt i karantän, men resten får ju spela, säger hon.

– Jag vill ju bara tävla i slalom nu. Vad är problemet?

Eftersom programmet stuvats om en hel del på grund av pandemin blir svenskornas slalompremiär i världscupen nu uppskjuten med över en månad.

Nästa slalom i världscupen är inte förrän den 29 december.

– Just nu känner jag mig bara tom. Under isen. Under marken, säger Anna Swenn-Larsson.

– Jag kommer att komma tillbaka, men måste få en vecka på mig bara. För just nu finns ju inte motivationen där. Men den kommer att komma tillbaka, det brukar den göra.