Till slut kom beslutet – Skånecupen ställs in

Till slut kom det självklara beskedet. På fredagskvällen meddelade Malmö FF via sin hemsida att Skånecupen ställs in i vinter.

Det är en lång tradition som bryts, men det är många traditioner som bryts detta år. Skånecupen har spelats sedan 1964.

Förvisso är Skånecupen en lokal turnering där lag inte ligger över utan spelar sina matcher och sedan åker hem. Beskeden kring ungdomsidrott för de födda 2005 och senare har varit lite svårtydda, men resonemangen handlar ändå mest om att det är bra att träningen kan hållas igång. Och i en tid med stor smittspridning i Skåne är beslutet rimligen en självklarhet och det borde kommit för flera veckor sedan.

Att 100-tals barn och ungdomar skulle transporteras fram och tillbaka till hallarna på stadionområdet i ett invecklat logistiskt upplägg för att de inte skulle stöta på varandra, visar bara på hur orimlig tanken var att genomföra evenemanget och det hade varit en märklig signal att försöka.

– Det gör ont att behöva ställa in Skånecupen det här året, samtidigt som det just nu känns som ett självklart beslut. Med tanke på den ökande smittspridningen behöver vi dra vårt strå till stacken och ta vårt ansvar. Vi ser fram emot att vara tillbaka med Skånecupen nästa år, säger Per Ågren, sportchef för MFF ungdom, på klubbens hemsida.

***

Malmö FF:s nystartade lag på damsidan gick som bekant som väntat rakt igenom division 4. Nu är det klart vilka som blir motståndare i division 3 2021.

Här har ni lagen: BK Höllviken, Dalby GIF, Hallands Nation FF, Hardeberga BK/Harlösa IF, Husie IF, Hyllie IK, IFK Trelleborg, Kvarnby IK, Lunds BK, NK Croatia, Veberöds AIF.