Därför håller Lunds bibliotek öppet – trots regeringens råd

Lunds kommun kämpar för att hålla verksamheter öppna, trots regeringens pekpinnar. Här är några av anpassningarna som ändå ska motverka smittspridning.

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentra, museer, bibliotek, badhus och gym. Så säger både regeringen och Folkhälsomyndigheten.

I Lund har Högevall stängt både äventyrsbad och motionssim, och nu kommer besked om att badet hålls stängt minst till den 11 januari. Detsamma gäller för allmänhetens tillträde till idrottshallar. Föreningar får fortsätta att ha träningar, men omklädningsrum stängs.

Skridskobanan på Stortorget kommer att öppnas, men senast på måndag beslutas om hur många som bör åka samtidigt.

På Lunds bibliotek har sittplatser redan spärrats av eller tagits bort. Möjligheten att få "take away", det vill säga låna via nätet och sedan hämta, finns nu för alla. Stadsbiblioteket kommer också öppna en timme senare på morgonen för att personalen ska hinna förbereda före öppnandet och kunna minimera den fysiska närheten till och mellan besökare.

Varför hålla biblioteken öppna när regeringen säger att vi ska undvika att gå dit?

– Det är viktigt för människor att man kommer åt information och litteratur. Det är alltid viktigt, men extra viktigt nu, säger bibliotekschef Karin Bergendorff.

– Vi uppmanar till korta besök. Låna och lämna. Vi ger också möjlighet att skriva ut för dem som inte har skrivare hemma. Biljetter och andra handlingar man behöver. Och vi har ytterst få datorer tillgängliga, för att det inte ska bli trängsel – men det finns möjlighet att använda dator.