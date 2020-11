New Yorks guvernör prisas av Emmyjuryn

Guvernören i New York, Andrew Cuomo, tilldelas en Emmy för sina tv-framträdanden i samband med de första veckornas smittspridning i våras. Guvernörens dagliga uppdateringar om virusets spridning visade på gott ledarskap, menar The International Academy of Television Arts and Sciences, som är organisationen som delar ut Emmystatyetter.

Priset kallas ”Founders award” och har tidigare tilldelats personer som Oprah Winfrey och Al Gore. Enligt The Guardian säger sig Andrew Cuomo vara hedrad av utmärkelsen och skämtar om att reportrarnas hårda frågor vid presskonferenserna ”hjälpte till att vässa mina presentationsfärdigheter”.

Under månaderna då New York City var ett slags epicenter för virusspridningen i USA steg Cuomos förtroende till 77 procent i mätningarna, det högsta någonsin under hans tid som guvernör. Men allt eftersom pandemin fortskred har han mötts av kritik för sin hantering av covid-19.