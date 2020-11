Redhawks besegrade Skellefteå efter stor dramatik

Malmö Redhawks gav ett ordentligt styrkebesked när de under lördagen besegrade Skellefteå på bortais. Efter stor dramatik i slutminuterna vann Malmölaget med 4–3 och tog därmed sin andra raka seger.

My Östh Gustafsson

Redhawks var ordentligt utvilade efter att veckans möten mot Rögle och HV71 flyttats på grund av coronautbrott i de båda lagen och Malmölaget kunde inleda piggt. Redhawks låg på framför mål och Pathrik Westerholm fick tag i pucken och hittade Emil Sylvegård som gjorde 1–0 efter bara tre minuter.

Sedan utökade Malmö till 2–0 i numerärt överläge. Återigen var det Emil Sylvegård som stod rätt placerad framför Skellefteåmålvakten. Via en fin passning från Joe Veleno tryckte han in sitt andra mål efter bara fem spelade minuter.

Redhawks fullkomligt dominerade i början och utöver de två målen hade gästerna även tre ram-träffar. Men ju längre in i perioden man kom tappade gästerna sin dominans. Med drygt fyra minuter kvar sköt Oskar Nilsson in reduceringsmålet bakom en skymd Oskar Alsenfelt.

Men innan första periodpausen kom Axel Wemmenborn fri och tryckte in 3–1.

Redhawks har hittills under säsongen startat bra men sedan haft bedrövliga mittenperioder. Idag var det ett skridskostarkt Malmö som länge såg ut att kunna stå emot när Skellefteå skruvade upp tempot ordentligt. Det höll i nästan hela perioden. Med två minuter kvar reducerade Philip Broberg till 3–2 och därefter kom en oläglig utvisning för Redhawks. Medan Emil Sylvegård satt i utvisningsbåset passade Skellefteås Joakim Lindström på att kvittera när fyra sekunder återstod.

I sista perioden kom Redhawks in med ny energi och tog ledningen genom ett märkligt mål. Jesper Jensen Aabo sköt ett hårt skott i sargen som sedan studsade snett in på målvakten och in i mål.

Skellefteå skruvade återigen upp tempot och Redhawks hade det tufft. Det bjöds på ordentlig dramatik i slutminuterna där Skellefteå gjorde allt för att komma ikapp – men Redhawks lyckades stå emot och vann med 4–3.