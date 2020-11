Den bästa strömmade kulturen

När allt stänger ned – igen – behövs det tröst i pandemideppet. Det finns trots allt en uppsjö pjäser, radioteater och föreställningar att ta del av. Här är de bästa tipsen på strömmad kultur just nu.

“Urgent drama”, på Folkteatern i Göteborg

Den fjärde scenen kallar Folkteatern i Göteborg sin digitala plattform med internationell dramatik skriven för att framföras just här. I våras efterlyste man korta scener, två till fyra minuter, om läget under pandemin. Redan den första, italienska Valentina Dianas “Vingar”, är en pärla. Fyra vänner i ”corontän” äter middag tillsammans – via Zoom. De gör munskydd av dambindor, funderar högt över antal döda och hurrar över snön som kommer tillbaka när koldioxidhalterna sjunker. De tar tempen och skålar! Befriande dramatik att upptäcka eller att se om precis just nu.

“Liv Strömquist tänker på dig!”, på Dramatens hemsida

Ana Gil de Melo Nascimento, Eric Stern, David Book och Sanna Sundqvist ger järnet i en feministisk och absurdistisk föreställning baserad på tre av serietecknaren Liv Strömquists album: “Prins Charles känsla”, “Einsteins fru” och “Ja till Liv!” Temat är kärlek, och bland dem som gestaltas på scenen finns Whitney Houston, Agneta Hysén och andra kvinnor som levt i ojämlika relationer. Ada Berger regisserade uppsättningen på Unga Dramaten som hade urpremiär 2015.

“Varje ansikte har ett namn”, SVT Play

I april 1945 kommer hundratals befriade lägerfångar till hamnen i Malmö. De har överlevt Förintelsen men vad ska hända nu? Dokumentärfilmaren Magnus Gertten (“Tusen bitar”) genomför ett arkeologiskt detektivarbete som heter duga när han studerar de gamla svartvita fotografier som togs på de nyanlända. Och nystar fram flera fantastiska öden i den här gripande, hoppingivande och spännande filmen.

”Shift. Cacti”, Alexander Ekman och Kungliga baletten, Kungliga Operan

I tider då scenkonsten har tvingats till stora anpassningar ville Alexander Ekman skapa ett coronaanpassat verk för scenen som skulle förändras varje dag, där publiken skulle kunna gå in och ut ur salongen när de ville. Hans idé gick inte att förverkliga men “Shift” handlar ändå om människan i denna tid, om sårbarhet och de ovana försöken att hålla avstånd – som Kungliga Baletten också rent faktiskt gör. En bonus är att även Ekmans hyllade “Cacti” visas, som utmanar föreställningen att det finns en enda korrekt tolkning av ett verk. Premiär på Operan Play 26 november.

“Mördarens apa”, dramaserie på SR

Emma Broomé spelar gorillan Sally Jones i Jakob Wegelius Augustprisbelönade bok från 2014. Det saltstänkta äventyret kretsar kring en talande apa och hennes vän Chiefen, som blir anklagad för mord och hamnar i fängelse. Sallys försök att rentvå honom från mordanklagelserna tar henne ända till Indien och en maharadjas hov. Wegelius sagouniversum är uppslukande, och den som vill fortsätta att vistas där kan sedan läsa nyutkomna “Den falska rosen”, en fristående fortsättning på Sally Jones äventyr.

”Sista droppen. Belarus(sia)” av Andrej Kurejtjyk på Dramaten

”En vuxen man som går runt på scen, målad och dan, vem har någon nytta av det?” Det frågar en av rösterna i Andrej Kurejtjyks pjäs ”Sista droppen. Belarus(sia)”. Där ger sju olika personer sin syn på de våldsamma skeendena i landet. Kurejtjyks budskap är att kulturen har en viktig roll att spela i landets kamp för demokrati – eftersom folket där kan visa världen vad som verkligen pågår. I denna ”fiktiva dokumentär” är det bland andra Lena Endre och Stina Ekblad som läser rösterna från ett kaotiskt Belarus.