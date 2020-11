Mellberg: Vi måste ta sex poäng

Helsingborg har kniven mot strupen: sist i den herrallsvenska tabellen med två matcher kvar och nedflyttning till superettan rycker allt närmare. Tränaren Olof Mellberg är under press. – Vi är i det läget vi är. Vi behöver jobba ännu mer och jobba ännu hårdare, säger han efter förlusten mot Elfsborg (1–2).

Den tidigare landslagsförsvararen kom till Helsingborg som en frälsare. När Henrik Larsson kastade in handduken mitt under förra säsongen kallades Olof Mellberg in. Säsongen 2019 slutade laget till sist på en tionde plats. 2020 var året som helsingborgarna skulle lyfta till trygg mark.

I stället blev det tvärt om. En mardrömsstart har lett till kräftgång i tabellen. Och med två omgångar kvar ligger Helsingborg sist. Pressen på tränaren Olof Mellberg är stor. Han har nu lett laget i totalt 36 matcher och bara vunnit sju. När han ser tillbaka på året inser han att det inte alls blivit som det var tänkt.

– Det har varit en märklig säsong. Vi hade en period i mitten på säsongen då vi gick sju matcher obesegrade och då vi egentligen inte spelade speciellt bra. Sedan finns det andra matcher då vi presterar bättre än motståndarna men ändå förlorar, säger han.

Men nu handlar det om att gör allt som står i hans makt och klättra upp åtminstone två placeringar till kvalplats. Det är två poäng upp till Kalmar FF på kvalplats.

– Det är mitt jobb att göra laget bra. Har vi haft en dålig dag så är det mitt ansvar, konstaterar han efter förlusten mot Elfsborg.

Nästa omgång möter hans lag bottenkollegan Falkenberg hemma på Olympia. Det är en måstematch. Och det kanske inte ens räcker med seger.

– Jag tänker nog att vi måste ta sex poäng, de sista två matcherna, säger Mellberg.

Han menar att Falkenberg kommer att innebära en ny typ av utmaning.

– Vi måste ta lärdom av ett antal matcher vi spelat hemma mot de på förhand tippade bottenlagen. Där har vi ett antal svaga prestationer. Det måste vi verkligen kolla på i veckan, säger han.

– Det får inte fattas någon energi i den matchen. Vi får se om vi kan ändra lite på upplägget, säger han.

Men han vill inte ge upp.

– Jag blir bara mer motiverad när det går sämre, säger han.