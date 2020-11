Vägvisare Lundkvist bakom ny Luleåseger

Luleå trivs på sin bortaturné. Ett dygn efter segern mot Linköping blev det tre nya poäng mot Färjestad, 4–1 (1–0, 1–1, 2–0). Nils Lundkvist som gjorde 1–0 på lördagen satte både 1–0 och 3–1 i Karlstad.

Efter varsin 3–1-seger på lördagen fick Färjestad och Luleå dra på sig arbetsskläderna igen för match i SHL-ishockeyn, knappt ett dygn senare.

Karlstadlaget stannade på hemmaplan men gästerna från norr hade tre timmar mer vila i kropparna.

Luleå inledde bäst och precis som på lördagen agerade Nils Lundkvist vägvisare. Den 20-åriga backen gjorde 1–0 i numerärt överläge, när hans skott bromsades upp tillräckligt mycket och länge för att Färjestads målvakt Arvid Holm skulle hinna flytta på benskyddet som annars skulle ha stoppat pucken.

– Det kändes som om den tog på varenda klubba men turligt nog gick den in. Ingen är gladare än jag, säger målskytten till C More.

Lundkvist gjorde succé förra säsongen men har haft det lite tyngre under hösten. Kanske är det så att utvecklingskurvan återigen börjar att peka brant uppåt nu.

– Det har varit sisådär. Jag är absolut inte nöjd. Kanske har jag försökt slå lite för många avgörande passningar. Det kan bli så, framför allt när det går lite tyngre. Jag brukar göra det enkelt och vänta tills något bjuds och ta det då, säger den unga talangen.

Färjestad varvade upp efter hand och jämnade ut spelet. Utdelningen kom omgående i andra perioden.

Oskar Bäck fångade upp en retur från Luleås målvakt Jesper Wallstedt och kvitterade efter 14 sekunders spel till 1–1.

Luleå fortsatte sin vana trogen att jobba hårt och intensiteten ledde fram till ett nytt ledningsmål halvvägs in i matchen. Isac Brännström gav sig inte i kampen framför Holm och fick på andra försöket pucken förbi Färjestadsmålvakten.

Victor Ejdsell och Martin Johansson hade så långt haft varsin puck i målramen för Färjestad men när hemmalaget skulle jaga kvittering i den tredje perioden var det långa stunder Luleå som satte press i anfallszon.

När gästerna fick chansen i fem mot fyra-spel kom avgörandet. Den här gången var det ingen i vägen när Nils Lundkvist sköt och då satt pucken i krysset till 3–1. Jack Connolly avslutade sedan målskyttet när han satte 4–1 i tom bur.

Luleå har därmed hittills tagit full pott på sin bortaturné som avslutas med den tredje matchen på fyra dagar mot HV71 i Jönköping på tisdag.