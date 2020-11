Än syns inget av den eskalerande, nya smittspridningen i arbetslösheten. Och även om väldigt många saknar arbete just nu finns många jobb att söka, visar siffror från Arbetsförmedlingen.

Trots den risiga jobbmarknaden har Arbetsförmedlingen runt 10 000 arbeten i sin platsbank under kategorin ”jobb just nu”, där arbetsgivarna är måna om att hitta folk, och det fort. Antalet har också ökat under hösten.