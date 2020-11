Vi socialdemokrater har sedan denna mandatperiods första borgerliga budget lades fram varnat för konsekvenserna av den drastiska nedskärningspolitik som den innebär. Det är för oss fullständigt orimligt att Lunds kommuns borgerliga styre på ett så brutalt sätt äventyrar barns skolgång och medarbetares arbetsmiljö. I Philip Sandbergs (L) Lund verkar det vare sig finnas plats för kvalitet eller utveckling.

Senast i barn- och skolnämndens delårsrapport för januari - juni 2020 ser vi att effektiviseringskraven slår hårt mot skolverksamheten. Trots att nämnden förväntas gå på ett överskott på 27 miljoner kronor framgår det av rapporten att motsvarande 117 heltidstjänster inte tillsatts under året. Detta samtidigt som barngrupperna fortsätter växa. Resultatet av den liberalledda skolpolitiken är tydlig: lärarna blir färre samtidigt som eleverna blir fler. Lärarförbundets årliga nationella analys visade så sent som i förra veckan att lärartätheten just i Lunds kommun fallit som en sten. Hela 92 % av landets kommuner har nu fler lärare per elev än Lund.

Efter att regeringen och dess samarbetspartier gått ut med ytterligare statsbidrag som ska betalas ut till kommuner och regioner signalerade den så kallade Lundakvintetten att en del av Lunds kommuns tilläggsbudget ska gå till att minska klasstorlekarna i kommunens östra tätorter. Dessvärre framstår Kvintettens tilläggsbudgetförslag snarare som mellanvalsfläsk än som en satsning som faktiskt skulle kunna åtgärda de problem som uppstått inom skolan under deras styre. De pengar som föreslås läggas på skolorna i byarna motsvarar ungefär 10 lärartjänster. Att påstå att knappt 10 tjänster fördelat på de nästan 20 skolorna vi har i kommunens östra tätorter ska åtgärda de problem vi ser inom skolan är för oss socialdemokrater hyckleri. Lundaborna är värda ett styre som levererar mer än tomma ord.

Protesterna mot den borgerliga nedskärningspolitiken har varit omfattande både i år och föregående år. Genom bland annat föräldrauppror och ett Lundaförslag som fått i särklass flest underskrifter någonsin har Lundaborna gjort sina röster tydliga. Trots detta föreslår Philip Sandberg och resterande styre att nedskärningarna ska fortsätta inom hela den kommunala verksamheten. Det gör oss oroliga och arga. Saknar det borgerliga styret helt och hållet lyhördhet inför vad elever, lärare och föräldrar gång på gång har kritiserat?

I slutet av november ska kommunfullmäktige fatta beslut om Lunds kommuns budget för 2021. Det skiljer sig 124 miljoner kronor för skola och utbildning mellan de socialdemokratiska och borgerliga förslagen. 124 miljoner kronor som inte bara skulle kunna innebära ett stopp på nedskärningspolitiken utan även att flera viktiga och välbehövliga satsningar för att återta förlorad mark skulle kunna sjösättas. Satsningar på att bland annat öka lärartätheten, stärka elevhälsan och genomföra en stor läromedelssatsning.

Vi kräver att Lundakvintetten överger sin nedskärningspolitik och vänder riktning. De kan inte fortsätta äventyra Lunds kommuns skolors kvalitet, dess barns framtid och medarbetares arbetsmiljö. Philip Sandberg – låt välfärden kosta!

Lina Olsson (S) Oppositionsråd

Mårten Spanne (S) 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden