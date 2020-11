Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Svensk säkerhetspolitik verkar styras av en oförnuftig rysskräck. Efter andra världskriget lade den svenska regeringen fast en linje som gick ut på att Sverige skulle stå fritt från de båda stormaktsblocken Sovjetunionen och USA. Vi skulle ha goda förbindelser med både öst och väst. Trots de oroande situationer som uppstod och som kunde hota Sveriges säkerhet höll man fast vid den alliansfria linjen. Den allvarliga Ungernkrisen 1956 och Sovjets intåg i Tjeckoslovakien 1968 rubbade inte inriktningen på säkerhetspolitiken. Med statsminister Olof Palmes utrikespolitik försökte Sverige verka för avspänning och argumentera för en kärnvapenfri korridor genom Centraleuropa.

Den politiken sköts i sank av ubåtsintrången i den svenska skärgården på 1980-talet. Sovjetunionen pekades av militären som ut skyldigt och svenska media godtog utan kritik deras version. Tre utredningar om ubåtskränkningar gjordes. Ingen av dem fann bevis för att det verkligen var Sovjet som låg bakom kränkningarna. Den senaste utredningen 2001 kunde inte utesluta att västliga ubåtar var inblandade.

Vändningen kom när den före detta amerikanske försvarsministern Caspar Weinberger i en intervju i svensk television år 2000 öppet förklarade att amerikanska ubåtar seglade ut och in i svenska vatten allt efter överenskommelser mellan ”navy to navy” alltså marin till marin. Med fredsforskaren Ola Tunanders senaste bok ”Det svenska ubåtskriget” har vi kommit sanningen närmare. Höga svenska officerare spelade under täcket med främmande makt utan svenska regeringens vetskap. Hela upplägget gick ut på att undergräva Sveriges självständiga utrikespolitik. Genom att spela på rysskräcken kunde den svenska opinionen vändas. Efter att Sovjetunionen imploderade i början i 90-talet började Sverige nedrusta och värnplikten blev vilande.

Sedan några år tillbaka spelar svenska media okritiskt på rysskräcken igen. Nu hävdas att krigen i Ukraina och Georgien bevisar att Ryssland bedriver en aggressiv politik och att Sverige kan stå närmast på tur för en rysk invasion. Detta används som skäl för värdlandsavtal och allt mer intimt militärsamarbete med Nato och USA. Samma främmande makts soldater som härjade här på 80-talet finns nu igen i de svenska skärgårdarna men nu på inbjudan av den svenska regeringen. Sverige har helt slutit upp kring USA och Nato. Borta är den självständiga utrikes-, nedrustnings- och avspänningspolitiken. Nu drivs den hårda linjen med sanktioner mot Ryssland.

Sverige har genom en farlig politik reducerats till en amerikansk spelpjäs i USA:s kamp om världsherraväldet mot Kina och Ryssland. President Trump säger ”America first” och blivande presidenten Biden säger att amerikansk militär bara ska användas för att försvara USA:s vitala intressen. Detta kan bara tolkas som att amerikansk militär på svensk mark ska försvara USA:s intressen och det är långtifrån självklart att de sammanfaller med våra. Vi lägger vår säkerhet i händerna på en stormakt som endast slåss för att bevara sin hegemoni. Det är hög tid att riva upp Värdlandsavtalet och klarlägga ubåtskränkningarna och låta utredare få tillgång till alla hemligstämplade dokument.

Crister Olsson Helsingborg