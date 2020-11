Liberalerna kvar under spärren

Fakta

Ipsos har under perioden 10–22 november intervjuat 1541 röstberättigade väljare. Utifrån ett slumpmässigt urval gjordes 305 intervjuer via telefon och 385 via sms. 851 intervjuer gjordes med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Andelen osäkra var 13 procent. Frågan som ställdes var: ”Om det var val till riksdagen i dag, vilket parti skulle du då rösta på?”

Förra månadens mätning inom parentes.

S: 26 (25)

M: 21 (21)

SD: 20 (20)

V: 11 (11)

C: 9 (9)

KD: 5 (6)

MP: 4 (5)

L: 3 (3)

Källa: Dagens Nyheter/Ipsos