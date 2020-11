Personal ska bära visir vid rättegångar

Säkerheten vid landets tingsrätter ska förbättras. Vid princip samtliga 50 tingsrätter ska åtgärder sättas in för att minska risken för smittspridning, enligt en undersökning gjord av Sveriges Radio Ekot

Redan under våren genomfördes begränsningar i landets förhandlingssalar, men i och med den ökade smittspridningen av covid-19 kommer nu ytterligare åtgärder att sättas in. Bland annat ska Södertörns tingsrätt låta nämndemännen och rättens ledamöter börja använda visir under förhandling, visar Ekots undersökning.

Visir-användandet kommer kvarstå tills man har corona-anpassat salarna med plastväggar mellan parterna, särskilt för nämndemännen som ofta är över 70 år.

En majoritet av domstolarna skärper antalet som får vistas i salarna och i minst ett dussin tingsrätter införs plexiglas mellan vissa av rättens parter inne i salen.