När järnvägen kom till byn växte Vellinge snabbt. Med det följde butiker och industrier. För Kaj Persson har gamla Vellinge blivit något av en passion – han driver både Facebookgruppen och är med i föreningen med samma namn. Trots att han bor i Lund.

Kaj Persson har alltid varit intresserad av historia och samhällsbyggnad. Särskilt Vellinges, där han växte upp. Han har samlat på sig fotografier och historier från orten och hade funderingar på att skriva en bok. Det blev en Facebookgrupp istället. Där berättar han om en svunnen tid då Vellinge hade både biograf, spritfabrik och eget epidemisjukhus.

Gruppen växer stadigt med läsare i alla åldrar och det kommer in såväl tips som berättelser, fotografier och frågor.

– Det är så kul! Materialet sinar aldrig. Och det finns fortfarande bilder jag saknar. Jag har inga från Solidar på torget. Inte heller från Casinobiografen, säger han.

Men minnen har han:

– Biografen sprang jag mycket på som grabb. Det var söndagsmatinéer och jag såg både Åsa-Nisse och Vilda Västern där. Min far hade cykelaffär i grannhuset och det var så kul att vara där och lyssna på alla kunder – det var nog där min nyfikenhet för Vellinges historia föddes.

I dag ser det gula biografhuset oansenligt ut där det ligger på Järnvägsgatan. Just den gatan var något av grundplåten till det uppsving orten fick när järnvägen kom till byn år 1886. Det var den första gatan som anlades i det nya, moderna samhället, och husen var de första som byggdes i två våningar.

Innan dess var Vellinge en gammal bondby med ett tiotal gårdar, en del handel, kyrka, gästgiveri och marknadsplats längs Malmövägen och Östergatan.

– Järnvägen betydde allt för Vellinges utveckling. Då såg folk i omgivningen affärsmöjligheter här, säger han.

Han berättar om affärer och företag som passerat revy – en del av dem skulle aldrig hitta en marknad i dag: som tre konkurrerande järnhandlare, vagnmakaren, toffelmakaren, sadelmakaren, tunnbindaren, möbeltillverkare, kreatursmarknaden, foderbutiken, lanthandeln och flera specialiserade klädbutiker.

– Vellinge var centralorten. Folk från landsbygden åkte in för att handla i järnaffären, gå på systembolaget och passade på att gå till frisören.

Han minns traktens original och kändisar med härliga smeknamn.

– Här hos spik-Olle på Järn-Solidar handlade jag spik i lösvikt för att bygga koja, säger Kaj Persson och sveper med armen mot vad som i dag är en asiatisk restaurang med svensk husmanskost på menyn.

Vissa affärsmän hade särskilt stor betydelse för ortens utveckling. Som Hugo Jönsson som drev elinstallationsaffär och såg till att orten fick elverk redan 1917. Dessutom var Jönsson drivkraften bakom en satsning på Vellinge högre folkskola.

– Skolan öppnade 1925 i gamla epidemisjukhuset, där folk vårdats för difteri. Skolan var väldigt viktig för Vellinge, plötsligt blev folk här utbildade. Jag tog min realexamen där, säger han.

Som barn lekte han över hela byn. Han berättar om skridskoåkning och ödlejakt vid Vanningen, och hur han och andra lekte vid byggarbetsplatser och industrier.

– Det har funnits rätt många industrier i Vellinge: Ljungmans verkstäder hade 200 anställda. Spritfabriken som gjorde sprit av bland annat betor hade lagt ner när jag var barn. Likaså chokladfabriken som delade ut godis när de stängde, minns mins syster, säger Kaj för att nämna några.

Även hans egna vyer vidgades av tåget:

– När jag var 8-10 år tog jag tåget in med mina kompisar för att gå på simhallsbadet. Vi hade inga vuxna med oss. Biljett köpte man på Vellinge station, sedan var det rälsbuss in till Södervärn och därifrån gick vi till badet. Det var kul sticka in till Malmö!

1971 slutade tågen gå genom Vellinge.