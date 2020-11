Facket: Ingen orosanmälan är gjord av förskolan

Ingen i barn- och utbildningsförvaltningens ledning kan svara på om det gjorts någon orosanmälan till socialtjänsten gällande den hotfulla pappans barn.

Under flera år har en pappa satt skräck i en kommunal förskola med utbrott och utskällningar. Under onsdagen skrev Sydsvenskan om förskolepersonalens kamp för att få stöd av ledningen. Inte förrän facket hotade med omedelbar stängning satte Lunds kommun in väktare.

Efter artikeln berättar både anställda på förskolan och representanter från Lärarförbundet om ytterligare en åtgärd som inte vidtogs: förskolan gjorde aldrig en orosanmälan till socialtjänsten om situationen för pappans barn.

– Ingen orosanmälan är gjord av förskolan. Det finns i arbetsgivarens anteckningar förda av Eva Nilsson. Det kom med eftersom vi ifrågasatt att man inte gjort någon anmälan. Vi tyckte det var konstigt eftersom man är skyldig att göra orosanmälan, säger Katrina Kristoffersson, ombudsman på Lärarförbundets regionkontor i Malmö.

Hon tittar efter i sin dator på minnesanteckningarna från ett möte med barn- och skolförvaltningen under februari i fjor.

Lärarförbundet kopplades in hösten 2018 och frågade redan från början om orosanmälan.

– Det var konstigt utifrån att man undrar hur familjen har det hemma och att man kanske borde anmäla, så att socialtjänsten fick en möjlighet att utreda. Men det var också händelserna på förskolan där andra barn regelbundet blev vittne till det som hände, säger Katrina Kristoffersson.

En av förskolelärarna som Sydsvenskan varit i kontakt med säger att rädslan var för stor.

– Vi har vägrat att göra anmälan med våra namn och har alltid sagt att det får rektor göra, men det är ingen rektor som har gjort det. Ledningen har känt till detta och aldrig tvingat någon rektor att göra en anmälan. Ingen rektor vågade, säger förskoleläraren.

Ni är också skyldiga att anmäla?

– Ja, och vi sa att vi kunde berätta, men att det var rektor som fick skriva under anmälan.

Det blev aldrig av, enligt både personal och fackliga representanter Sydsvenskan talat med.

Eva Nilsson var skolområdeschef när problemen på förskolan blev för stora för rektorn att hantera ensam.

Vet du om det gjordes någon orosanmälan?

– Nej, det kan jag inte svara på för jag vet inte om det gjorts. Det är i så fall rektor som gjort den, säger Eva Nilsson.

Visste du att de anställda ville anmäla, men att det inte blev så?

– Jag vet inte vad jag ska svara på det. Det är ju rektor som gör orosanmälan. Men vem som helst kan göra en anmälan, det är allas ansvar.

Om du då får veta att det inte skett, borde du inte agera då?

– Då tar man en diskussion givetvis om det är så att rektor ska göra en orosanmälan. Oftast är det så att man gör den tillsammans, personal och rektor. Jag kan inte svara på om det är gjort eller inte.

Eva Nilsson är oklar över läget men är inte längre skolchef i området. Den nuvarande tillförordnade utbildningschefen Jessica Berggren tillträdde i februari. Hon säger att allt fungerar som det ska.

– Min upplevelse är att situationen är under kontroll, vi har regelbunden uppföljning med personalen.

Sedan när upplever du att det fungerar?

– Det kan jag inte bedöma, för jag har inte varit här innan, säger Jessica Berggren.

Skoldirektör Jytte Lindborg vet inte heller om orosanmälan gjorts.

– Det har inte jag någon information om. Den detaljnivån har jag inte.

Ser du någon anledning att försäkra dig om att någon orosanmälan gjorts?

– Det försäkras utifrån att vi har ett arbetsmiljöansvar i varje chefsled.

Vad gör ni nu?

– Utifrån den redogörelse Sydsvenskan gjort är det klart att vi tittar på närmare på detta, säger Jytte Lindborg.

Enligt Socialtjänstlagen är alla som arbetar inom myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de får veta något som kan innebära att socialtjänsten måste ingripa.

Minst en orosanmälan har ändå gjorts. En orolig förälder med barn på förskolan kontaktade socialtjänsten. Myndigheten ger inga kommentarer om enskilda ärenden.