Mindre trängsel i kollektivtrafiken

De hårdare allmänna råden tycks ha fått svenskarna att resa mindre kollektivt. Storstadsregionerna rapporterar alla om färre resenärer, och i Stockholm har trängseln minskat påtagligt.

Den ökade smittspridningen har fått Folkhälsomyndigheten att skärpa de allmänna råden över hela landet. Från politiskt håll har det varit ett strängt tonläge gentemot befolkningens pandemiagerande, och att döma av statistik över resandet med kollektivtrafiken i landets största städer har råden och uppsträckningarna haft effekt.

I Skåne, där det bland de lokala råden står ”undvik att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel”, reste 20 procent färre med Skånetrafikens bussar under vecka 47 jämfört med vecka 43 innan de nya restriktionerna trädde i kraft.

Även resandet med tåg har minskat under perioden. 24 procent färre på Pågatågen och 26 procent färre med Öresundstågen, enligt statistik som TT tagit del av.

Generellt är resandet med buss och tåg i regionen ungefär hälften av vad det var motsvarande vecka 2019.

Även Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland, ser ett minskat resande. Från att ha legat på 30–35 procent minskat resande jämfört med samma period 2019 skrivs siffran för förra veckan till cirka 45 procent minskat resande i regionen.

”Det är svårt att säkert uttala sig om vad det beror på, men en rimlig gissning är att människor har hörsammat de hårdare råd och restriktioner som trädde i kraft under vecka 44”, skriver Mette Ramquist, presschef för Västtrafik, i ett mejl till TT.

Under vecka 46 var resandet 43 procent lägre än motsvarande vecka förra året.

I huvudstaden syns en tydlig trend för resandet. Claes Keisu, pressansvarig på trafikförvaltningen vid Region Stockholm, säger att man ser ”en tydlig resandeminskning” både vad gäller tunnelbana och pendeltåg sedan de lokala råden trädde i kraft den 29 oktober.

– I de normala fall mest belastade timmarna i rusning ser vi en större nedgång än under andra timmar, säger han och hänvisar till statistik för pendeltågen där det under måndag denna vecka passerade cirka 40 procent färre resenärer förbi spärrarna under morgonrusningen.

Även på bussarna i Stockholm tycks det resa färre den senaste tiden. Enligt Keisu har rapporterna om trängsel på linje 4, den linje som rapporterar flest trängseltillfällen, minskat från 350 per vecka för en månad sedan till 215 vecka 46.

Keisu höjer dock ett varningens finger inför Black Friday som förra året fick resandet att skjuta i höjden.

– Det ska bli intressant att se om vi ser samma tendens det här året.