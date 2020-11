Minnesord om Göran Stigmar

Ögonläkaren, docent Göran Stigmar, Lund, har stilla avlidit vid 88 års ålder efter en tids sjukdom. Han sörjs närmast av hustrun Elisabeth och barn med familjer.

Göran föddes i Växjö där hans far var rektor på Blindskolan. 1934 flyttade familjen till Lund då fadern tillträtt tjänsten som rektor på skolan för blinda barn med ytterligare funktionshinder, sedermera Annetorpshemmet.

De blinda barnen blev Görans lekkamrater, vilket kanske bidrog till att han blev läkare med barns ögonsjukdomar som specialitet. Han kom att göra ett outplånligt intryck som läkare, handledare och lärare på universitetssjukhuset i Lund där han drev fram behandling av barn med skelning och andra synfel till bästa internationella nivå; en av förgrundsgestalterna inom svensk ögonsjukvård för barn som generöst delade med sig av sin kunskap till alla de kollegor från hela landet som kom till Lund för att fortbilda sig.

Fram till mitten på 1900-talet betraktades barns skelning mest som ett kosmetiskt problem. Resultaten efter kirurgiska ingrepp varierade och även om synen var bra på det icke-skelande ögat var den ofta sämre på det skelande och förblev så. Behandlingen blev drastiskt bättre under Göran Stigmars aktiva tid och han hade stor del i den utvecklingen.

Efter studier i Tyskland, Schweiz och under ett år vid Hospital for Sick Children i Toronto i Kanada moderniserade han Lundakliniken med en stab ortoptister som han framgångsrikt utbildade och handledde. Han disputerade också 1971 på en avancerad metod för att mäta synskärpan, handledd av professor C. E. Torsten Krakau.

I mitten på 1900-talet hade kunskapen om synens utveckling under ett barns första år nått dithän att det blev känt att god synförmåga måste tränas under tidig barndom fram till cirka 7 års ålder. Ett öga som skelar eller har ett stort brytningsfel får inte den träning som behövs, med kvarstående dålig syn som följd.

I samarbete med barnläkaren Lennart Köhler tillkom synkontrollen i samband med den under 1970-talet initierade hälsokontrollen av 4-åriga barn, den än idag så levande och viktiga 4-årskontrollen. Redan i den första undersökningen blev värdet av 4-årskontrollernas synundersökning uppenbar. Behandlingsbara synnedsättningar upptäcks i tid för att kunna behandlas.

Göran Stigmar gjorde här en stark pionjärinsats för folkhälsan, och synnedsättning på grund av skelning eller stora brytningsfel har tack vare inte minst 4-årskontrollernas undersökning av synen drastiskt minskat under de senaste decennierna. En annan pionjärinsats var grundandet av en syncentral vid Lundakliniken, en av de första i Sverige.

Mästaren visar sig inte bara i att komma med en god idé om behandling, han behöver också ha förmåga att genomföra den och visa dess värde. Här glänste Göran Stigmar tack vare sina gedigna kunskaper, naturliga chosefria pondus och vänliga sätt. Det hindrade inte honom från att ha bestämda åsikter, men eftersom de alltid visade sig vara väl underbyggda blev vi många som gärna följde hans ledstjärna.

Göran Stigmar var en läkare och klinisk ledare av yppersta klass och en viktig grund till det goda rykte som kliniken åtnjöt under hans tid.

Nestorn inom svensk barnoftalmologi har lämnat oss. Vi minns honom med glädje och tacksamhet.

För Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus

Kristina Tornqvist

Jonas Blohmé

Berndt Ehinger