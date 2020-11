Är du trogen MSO-besökare har du knappast missat att man kan se deras torsdagskonserter live på Malmö Lives hemsida , men där finns även ett arkiv av utvalda konserter med bland andra Håkan Hardenberger och Malmösångerskan Baby Sage. Förutom MSO kommer man de kommande veckorna att kunna se digitala livekonserter med The Swedish String Quartet och Malmösångaren Ture Butler.

Saknar du få dig ett gott skratt på stand-up-klubb? Under hösten körde klubben Under Jord fyra roast battle-kvällar med komiker som bland andra Anton Magnusson, Petrina Solange, Tore Kullgren, Dilan Apak, Kalle Lind, Simon Gärdenfors med flera. Alla finns att se mot betalning på underproduktion.se . Där hittar man även äldre humorproduktioner, bland annat föreställningar där Jesper Rönndahl och Emma Knyckare roastas.

Sitter du hemma och saknar att gå på rockklubb? I våras storsatsade KB i Malmö på livesända konserter och de finns fortfarande att se på Kulturbolagets youtubesida . Så det är bara att fylla på chipsskålen och ägna julhelgen åt välproducerade konserter med bland andra Wilmer X, Lustans Lakejer, Satanic Surfers, Backyard Babies, Jill Johnson och Världens snabbaste allsång. Eller varför inte hyllningskvällarna till Bob Dylan och The Rolling Stones?

Vill du upptäcka nya skånska artister i ett liveformat? På konsertscenen Palladium på Södergatan har man också valt att livesända konserter under hösten. Så sent som häromdagen sändes ”Blind Date Concert” med violinisten Justina Auskelyte, men på deras youtubesida finns också liveframträdanden med Mira Aasma, Ture Butler och Filip Jers med flera att se.

Saknar du biograferna? Just filmer är ju inte svårt att hitta i det digitala utbudet, men om du vill få fatt på lite lokala filmskapares verk kan det vara bra att veta att Magnus Gerttens helt nya dokumentärfilm ”Only the devil lives without hope” nu finns att hyra eller köpa digitalt . Sydsvenskans recensent Michael Tapper skrev att människorättsaktivisten Dilyas ”livshistoria tar så häpnadsväckande vändningar och innehåller så grymma detaljer att den överträffar de flesta spelfilmer i dramatik”. På SVT Play finns dessutom Magnus Gerttens ”Varje ansikte har ett namn” och även flera av hans och brodern Fredrik Gerttens andra filmer, exempelvis ”Jozi Gold” som hade premiär i våras.