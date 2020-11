”Idol”-Nadja: Hoppas en tjej vinner

Fakta

Juryns val:

Caspar Camitz: "River deep mountain high" – Ike & Tina Turner

Nadja Holm: "Never forget you" – Zara Larsson, MNEK

Paulina Pancenkov: "And I am telling you I’m not going" – Jennifer Hudson

Nova Luther - "Blow your mind (mwah)" – Dua Lipa

Idolernas val:

Nova Luther: "Roads" – Vargas & Lagola

Paulina Pancenkov: "Addicted to you" – Avicii

Nadja Holm: "Greedy" – Ariana Grande

Caspar Camitz: "Bang bang (my baby shot me down)" – Monophonics