Leksand vände och vann mot jumbon

I två perioder var Leksand uträknat mot ett Malmö som spelade riktigt bra. Men efter en dramatisk sista period kunde Leksand vända underläget och vinna med 4–3. – Kan jag gå nu? Jag orkar inte mer, säger Malmös tränare Joakim Fagervall till C More.

Malmö körde över Leksand ett passivt och stillastående Leksand i första perioden.

Skånelaget skapade flera långa anfall i offensiv zon med rörliga forwards som skapade flera chanser.

Men det var agerande i egen zon som Malmös Emil Sylvegård hyllade mest i C More efter den första perioden:

– Vi gör bra värderingar i egen zon när vi är lite trötta. Då chippar i ut pucken, så vi kan byta någon gubbe och inte fastna i egna zonen.

Dessutom fick Malmö bra målmässig utdelning i den första ronden:

Fredrik Händemark gjorde 1–0 efter 2,41 och 2–0 kom efter 14.32 genom Emil Sylvegård, som strax innan hade tankar på att byta:

– Jag hade varit inne hyfsat länge, men chansade och körde på, sa Emil Sylvegård i C More.

Leksandstränaren Björn Hellkvist var rejält besviken när han kommenterade den första perioden i C More:

– De lyckades, förmodar jag, bättre med sin gameplan än vi gjorde. Sedan tävlade de ut oss.

Leksands spelade bättre i den andra perioden och Nils Åmans reducering till 2–1 efter 3,28 var viktigt för dalalaget, som inte kom upp i det spelmässiga standard som finns i laget. Bland annat var det länge sedan som i Leksands förstakedja med Carter Camper, Marek Hvrivik och Peter Cehlarik var så blekt som under de två första perioderna.

Den sista perioden blev riktig dramatisk. Leksand lyfte sitt spel och såg ut att gå mot en seger när backarna Jonas Ahnelöv och August Berg gjorde varsina mål, vilket betydde ledning med 3–2 för Leksand. Men Emil Sylvegård svarade snabbt och kvitterade för Malmö till 3–3.

Därför var det riktigt tufft för Malmö när de några minuter senare fick Jesper Jensen Aaabo utvisad och Emil Heineman kunde göra 4–­3 för Leksand.

– Skitskönt mål. Vi sa att vi skulle gå in och gröta framför kassen för att få de fula målen, sa Emil Heineman i C More