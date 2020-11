Svenska taktiken: ”Ska hjälpas åt”

Therese Johaug kommer att jagas av fyra svenskor i skidspåret på söndagen. Den blågula planen redan satt. – Vi har tränat många pass ihop, säger Ebba Andersson.

Therese Johaug gjorde som brukligt och vann säsongens första distanstävling i världscupen i överlägsen stil under lördagen. Efter att ha gått jämnt i spåret med Frida Karlsson under första halvan satte 32-åringen sedan in en till växel till. Avståndet ner till svenskan blev till slut 20 sekunder.

Där bakom tog Ebba Andersson tredjeplatsen efter imponerande skidåkning.

Det innebär att norskan går ut i klar ledning i minitourens avslutande jaktstart under söndagen, 16 sekunder före Karlsson och halvminuten före Andersson.

Därefter startar bland annat Maja Dahlqvist och Linn Svahn 20 respektive 24 efter Johaug.

Med fyra svenskor bland de sju främsta kommer det bli en del taktikkörning, avslöjar Ebba Andersson.

– Det känns som vi kommer försöka hjälpas åt så gott de går. Sedan får man se utifrån dagsform vad som väntar en. Jag tänker att vi ska nyttja att vi har många svenskor där framme, men jag får se hur de utvecklar sig. Linn utmanade mig att jag ska stoppa in stavarna i stavröret och dra henne fram i morgon. Haha, jag får se om jag kan leva upp till det, säger Ebba Andersson till TT.

TT: Med tanke på de spurtkvalitéer både Maja och Linn besitter räknar jag med att du vill skaka av dem innan upploppet?

– Det är en ganska bra spaning och det känns väldigt rimligt, om man lyckas skaka av sig någon. Men jag tror det väntas en väldigt tajt jaktstart imorgon och jag vet vilken nivå mina lagkamrater håller, vi har tränat många pass ihop. Det är inte vilka som helst.

Jaktstarten går över 10 kilometer fristil och tävlingsformen är tacksam i tv-tittning. Ebba Andersson själv uppskattar den också.

– Det är väldigt kul, framförallt om man går ut i ett jaktläge och får positiva tider.

Tävlingen börjar 11.50 på söndagen.