Hårdare sjukregler på många förskolor

Fakta

TT har under vecka 48 frågat alla 290 kommuner om de har ändrat sina regler för barns närvaro i förskolan under pandemin, samt i så fall hur reglerna såg ut innan pandemin respektive hur de ser ut nu.

176 kommuner har svarat. Av dem uppger drygt 34 procent att reglerna har skärpts, medan 56 procent har samma regler som tidigare. Därutöver svarar flera att reglerna förtydligats, men i huvudsak är desamma.

Försäkringskassans statistik över vård av barn under oktober och november visar på ungefär samma nivåer som i fjol. Tidigare i höstas, under augusti och september i samband med skolstarten, låg dock nivåerna kraftigt över fjolårets, liksom under några veckor i mars och april i år.

Källa: TT, Försäkringskassan