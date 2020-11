Svensktoppen: Juliga bubblare

Det råder julstämning på Svensktoppen denna vecka med jullåtar från både Laleh och My Marianne (Molly Sandén) bland bubblarna. Etta på listan är fortfarande Carola och Zara Larsson med ”Säg mig var du står”.

1. (1) Carola & Zara Larsson: ”Säg mig var du står”

2. (2) Agnes: ”Fingers crossed”

3. (3) Benjamin Ingrosso: ”Långsamt farväl”

4. (4) ”Victor Leksell: ”Svag”

5. (6) Smith & Tell: ”Year of the young”

6. (5) Topic & A7S: ”Breaking me”

7. (9) Darin: ”En säng av rosor”

8. (8) Laleh: ”Det kommer bli bra”

9. (7) Anna Bergendahl: ”Thelma and Louise”

10. (Åt) Frida Öhrn: ”Fading like a flower”

Bubblare:

Benjamin Ingrosso: ”Judy min vän”

My Marianne & Jonathan Johansson: ”Come whatever, come what may”

Laleh: ”Vinterland”