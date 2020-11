Imorgon avslöjas vinnarna i Malmö Gastronomy Award

Nu ska vinnarna i Malmö Gastronomy Award koras. Den planerade prisgalan går inte att genomföra av förklarliga skäl, så istället kommer vi att utse vinnarna under tisdagen den 1 december.

Tidigare i höstas sjösatte Sydsvenskan och Restaurangvärlden Malmös nya krogpris Malmö Gastronomy Award. Vår nomineringsjury utsåg fem nominerade i sex olika kategorier: restaurang, lunch, kafé, bar, streetfood och grönt.

Sen bjöd vi in experter utifrån för att tillsammans med nomineringsjuryn testa de nominerade i varje kategori. Under hösten har Niklas Ekstedt, My Feldt, Olle T Cellton, Frida Ronge, Viktor Westerlind och Katherine Bont besökt Malmö och berättat i Sydsvenskan om sina upplevelser av stadens krogliv.

Nu var planen att vinnarna skulle koras vid en prisgala i Malmö den 7 december, men den pågående pandemin gör såklart att vi inte kan genomföra ett sådant evenemang.

Istället kommer vi att presentera årets vinnare genom att besöka dem under tisdagen den 1 december och lämna över diplomet med vinnarmotiveringen.

Vill du följa prisutdelningen under tisdagseftermiddagen kan du göra det via tisdagseftermiddagen kan du göra det via Dygnet Runts instagramkonto och senare under kvällen kommer vi att sammanfatta allt i en nyhetsartikel på Sydsvenskan.se. Även Malmö Gastronomy Awards och Restaurangvärldens instagramkonton kommer att rapportera under dagen.

De nominerade i de sex olika kategorierna är:

Restaurang: Far i Hatten, Lyran, Pink Head HQ, Soi 29 och Västergatan.

Lunch: Mat- och Chokladstudion, Papi, Pink Head Noodle Bar, Plant Magic’s Kitchen och Saltimporten Canteen.

Grönt: Lyran, Mat- och Chokladstudion, Mineral, Mutantur och Plant Magic’s Kitchen.

Kafé: Bagaren & Bonden, Kaffebaren på Möllan, Leve, Nostra och Solde.

Streetfood: Ali Orientalisk Bröd, Casual Street Food, Curry on Wheels, Dal Sud och Two Forks.

Bar: Beer Ditch, Care/Of, Julie, Mineral och Scandwine.

