Ny våg av åldringsbrott i Malmö – två gripna med blodtrycksmätare

Under förevändningen att de var från hemtjänsten och skulle kontrollera blodtrycket bluffade sig två personer in hos en 82-årig man i söndags. Men en uppmärksam granne grep in och larmade polis – vilket lett till att två personer anhållits. Händelsen är ett av flera åldringsbrott i Malmö den senaste tiden.

Kommunpolisen Tobias Bråhammar uppmanar allmänheten att ingripa om man ser misstänkta åldringsbrott. ”Man behöver inte ingripa rent fysiskt. Det räcker att man lyfter på luren och ringer polisen om man ser något misstänkt. Att man går på magkänslan”, säger han. Bild: TT kollage Utrustade med en blodtrycksmätare knackade de två personerna på hos den 82-årige mannen i Bunkeflo vid 21-tiden igår söndag.