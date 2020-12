Nu är de utsedda: vinnarna i det allra första Malmö Gastronomy Award. På tisdagen fick de sex vinnarna besök på sin hemmaplan och det blev prisutdelning på både Davidshall, Möllan, Rörsjöstaden och Triangeln.

”Nu blommar Malmö”. ”Jag blev smått förälskad i Malmö”. ”Malmö ser möjligheter gemensamt istället för att bara konkurrera.” ”Malmö är landets mest intressanta krogstad”.

Så har det låtit under hösten när kock- och krogstjärnor som Niklas Ekstedt, My Feldt, Frida Ronge, Olle T Cellton, Viktor Westerlind och Katherine Bont bjudits ner till Malmö för att testa de nominerade i Malmö Gastronomy Award. Priset som skapats av Sydsvenskan och Restaurangvärlden för att just prisa de bästa aktörerna inom Malmös krogliv.

De sex inbjudna experterna har tillsammans med nomineringsjuryns medlemmar fått utse årets vinnare och på tisdagen var det dags att tillkännage dem.

Den planerade prisgalan fick av naturliga skäl ställas in och istället blev det prisutdelning på de sex vinnarnas hemmaplan. Juryns ordförande och tillika Restaurangvärldens chefredaktör, Pär Bergkvist, delade ut vinnardiplomen med motiveringarna på. På Dygnet Runts instagramkonto kan man läsa mer om vinnarna.

Här är alla vinnarna:

Restaurang: Lyran

Motivering: ”En nutida, framåtlutad, rastlöst sökande restaurang som bjuder på en växtbaserad, råvarufokuserad meny och naturliga, goda viner.”

De andra nominerade: Far i Hatten, Pink Head HQ, Soi 29 och Västergatan.

Lunch: Mat & Chokladstudion

Motivering: ”Superlokala råvaror, säkert hantverk, roliga smakkombinationer och kreativ meny. En lunchupplevelse som överträffar alla våra förväntningar!”

De andra nominerade: Papi, Pink Head Noodle Bar, Plant Magic’s Kitchen och Saltimporten Canteen.

Grönt: Plant Magics Kitchen

Motivering: ”Nytänkande, kreativt och modigt. Serverar både fågel och fisk och allt däremellan - men är mest känd för att utforska det gröna kökets oändliga möjligheter.”

De andra nominerade: Lyran, Mat- och Chokladstudion, Mineral och Mutantur.

Streetfood : Two Forks

Motivering: ”En ambitiös, smakdriven lunch pop-up som utnyttjar en stängd kvällskrog för att bjuda på växtbaserad, kreativ och läcker snabbmat. Vilken idé, vilket utförande!”

De andra nominerade: Ali Orientalisk Bröd, Casual Street Food, Curry on Wheels och Dal Sud.

Kafé: Leve

Motivering: ”Här tänjer man på gränserna, smakar sig fram, blandar de nya innovativa med det gamla välkända och skapar på så sätt en mycket stark helhet. Ett litet kafé med stort hjärta!”

De andra nominerade: Bagaren & Bonden, Kaffebaren på Möllan, Nostra och Solde.

Bar: Scandwine

Motivering: ”Stimmigt, roligt, egensinnigt - och njutfullt! Både personal, smårätter och vinlista presterar på hög nivå. Vi förstår varför detta på kort tid blivit Malmös nya mötesplats.”

De andra nominerade: Beer Ditch, Care/Of, Julie och Mineral.

Läs längre intervjuer med alla vinnarna i slutet av veckan.