Disney plus växer snabbast

Strömmad tv är fortsatt populärt i Norden, där användarna nu börjar köpa på sig flera abonnemang. Hösten 2020 betalar hushållen cirka 200 kronor i månaden för i genomsnitt 2,1 tjänster, vilket är en utgiftsökning på tio procent på ett år.

Mest växer de amerikanska spelarna Netflix och Disney plus, som kammat hem nära hälften av alla nytillkomna abonnemang, enligt analysföretaget Mediavision.

Snabbast växer den nyligen lanserade tjänsten Disney plus. Nära 1,2 miljoner hushåll har nu ett Disney plus-abonnemang i Norden. Det motsvarar en täckning på 10 procent och placerar Disney plus på den nordiska topp-fem-listan tillsammans med Netflix, Viaplay, HBO Nordic och C More.

Den nordiska marknaden uppgår till totalt 13,6 miljoner abonnemang.